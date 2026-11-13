Lascia il telefono su uno scaffale e non lo ritrova più: identificata l’autrice del furto

È bastato un momento di distrazione, con il telefono temporaneamente appoggiato su uno scaffale, perché una normale giornata di acquisti si trasformasse in una spiacevole sorpresa. La proprietaria, accortasi della scomparsa del proprio smartphone, ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Biancavilla, dando così avvio agli accertamenti che hanno consentito di individuare la presunta responsabile e recuperare il dispositivo.

La vicenda si è verificata all’interno di un esercizio commerciale situato in viale dei Fiori, dove una 54enne del posto aveva temporaneamente poggiato il proprio telefono cellulare, uno smart phone del valore di oltre 600 euro. Tuttavia, è bastato un attimo di distrazione e il telefono era stato rubato.

Ricevuta la denuncia, i militari dell’Arma hanno avviato le verifiche per ricostruire l’accaduto, procedendo anche all’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. L’analisi dei filmati, unita alla profonda conoscenza del territorio e delle persone che lo frequentano, ha consentito ai Carabinieri di riconoscere la presunta autrice del furto in una 51enne, residente ad Adrano.

Gli accertamenti hanno quindi permesso di risalire alla donna che, è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato. Il telefono è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria, che ha così potuto rientrare in possesso del proprio dispositivo.