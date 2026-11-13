Trovati in possesso di droga pronta per essere spacciata: tre arresti

Prosegue l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania per la prevenzione dei reati e il contrasto all’illegalità diffusa nei quartieri cittadini, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa e quelli della Stazione Carabinieri di Catania Nesima, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio tra i quartieri Nesima e Trappeto, che ha portato all’arresto in flagranza di 3 persone, rispettivamente di 25, 23 e 22 anni, tutte residenti a Catania, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, l’attività investigativa e di osservazione condotta dai Carabinieri nel quartiere Trappeto ha consentito di individuare alcuni movimenti sospetti tra via Capo Passero e via Pantelleria, zone sulle quali i militari avevano concentrato l’attenzione proprio per contrastare la diffusione dello spaccio al dettaglio. Qui, nel corso di un primo intervento, un 25enne è stato scorto mentre si stava allontanando dalla propria abitazione a bordo di un motociclo in direzione via Capo Passero, dove ha poi nascosto qualcosa tra la vegetazione, e infine è ripartito. I militari, mantenendo un costante collegamento radio tra le pattuglie impegnate nel servizio, hanno seguito i suoi spostamenti e sono intervenuti per fermarlo. Il giovane, accortosi della presenza dei Carabinieri, ha tentato di allontanarsi, venendo tuttavia raggiunto e bloccato in sicurezza. Nel frattempo, un’altra squadra ha recuperato il materiale che era stato nascosto tra le sterpaglie, rinvenendo diverse dosi di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare complessivamente 19,3 grammi di cocaina, 14,8 grammi di crack, 21,25 grammi di hashish e 46 grammi di marijuana, suddivisi in involucri e bustine, in parte già confezionati in dosi. Il 25enne quindi, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato e ristretto presso la Casa circondariale di Catania Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’attività è proseguita in via Pantelleria, dove i Carabinieri hanno individuato un ragazzo che è entrato in un’abitazione e ne è uscito poco dopo, per poi raggiungere un altro stabile della stessa via. Successivamente, il ragazzo si è allontanato a bordo di uno scooter in direzione di via Capo Passero. I militari hanno avviato un inseguimento, riuscendo a raggiungerlo dopo che aveva abbandonato il mezzo e nascosto una busta nella vegetazione. Recuperato l’involucro, risultato contenere droga, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, scovando altre sostanze stupefacenti.

La ricerca ha dato esito positivo anche nell’abitazione del 23enne che si trovava assieme al pusher, e grazie al supporto dell’unità cinofila, i militari hanno rinvenuto un quantitativo di marijuana superiore a un chilogrammo, in parte suddiviso in dosi e in parte custodito in confezioni più grandi, oltre a 7 bilancini di precisione, 2 bilance digitali, una macchina per il sottovuoto e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. La sostanza stupefacente e gli altri oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro per i successivi accertamenti di laboratorio.

Al termine degli interventi, anche i due giovani, di 22 e 23 anni, sono stati arrestati in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnati presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari.

Nel corso del medesimo servizio, i Carabinieri hanno inoltre identificato 22 persone e controllato 16 veicoli, contestando 6 violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di 10.098 euro. Sono state inoltre ritirate due carte di circolazione e sottoposti a sequestro due veicoli.