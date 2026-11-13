Outlook down, Microsoft: “non a conoscenza di attività malevole” 

“Stiamo assistendo a una prima stabilizzazione e a miglioramenti della capacità man mano che proseguono le azioni di ripristino”. Lo comunica Microsoft, a proposito delle interruzioni che interessano da ore diversi suoi servizi, fra cui Outlook e Teams, nel suo ultimo aggiornamento. Circa due ore fa, l’azienda aveva riferito di “risultati positivi in termini di stabilità del servizio e aumento della capacità grazie alle nostre ultime misure di ottimizzazione del traffico”. “Non vi è alcuna indicazione” che l’interruzione globale dei servizi Microsoft sia stata provocata da attività dolose o da un attacco informatico. Lo ha dichiarato Charles Lamanna, vicepresidente esecutivo di Microsoft per Copilot, agenti e piattaforme, intervenendo sui malfunzionamenti che hanno interessato Outlook e altre applicazioni del gruppo. L’azienda ha ricondotto i problemi a un carico elevato su parte dell’infrastruttura informatica e ha avviato interventi di redistribuzione del traffico, modifica dei protocolli e riavvio dei server. Microsoft ha inoltre verificato l’applicazione di aggiornamenti correttivi, annunciando che, una volta risolta l’emergenza, pubblicherà un rapporto sulle cause dell’incidente. Intanto diversi istituti bancari hanno messo in guardia i clienti dal rischio di truffe informatiche collegate al blackout. Standard Chartered Singapore e ING Australia hanno avvertito che i criminali potrebbero presentarsi come tecnici incaricati di risolvere i problemi, chiedendo accesso ai dispositivi. Bank of Queensland ha segnalato possibili richieste fraudolente di dati personali e codici temporanei di autenticazione. Le banche hanno invitato gli utenti a non condividere password e a verificare l’identità di chi offre assistenza.

“I problemi che stanno interessando da ieri diversi servizi Microsoft in varie parti del mondo, compreso Outlook e la piattaforma Microsoft 365, stanno determinando disagi a milioni di cittadini. Lo denuncia Assoutenti, che sottolinea come i servizi interessati siano utilizzati ogni giorno da consumatori e imprese per attività quotidiane e lavorative. “Quando piattaforme utilizzate quotidianamente da milioni di persone smettono improvvisamente di funzionare, le conseguenze si traducono in disagi concreti per cittadini, professionisti e aziende – afferma il presidente Gabriele Melluso – L’impossibilità di accedere alla propria casella di posta elettronica o agli strumenti di lavoro può impedire di ricevere comunicazioni importanti, gestire documenti, rispettare scadenze e portare avanti attività professionali e commerciali”. “Non è più possibile considerare questi strumenti come semplici servizi accessori: posta elettronica, archiviazione cloud e applicazioni per il lavoro sono diventati infrastrutture indispensabili per milioni di utenti. Occorre quindi che i fornitori assicurino adeguati sistemi di prevenzione, procedure di emergenza e canali di assistenza realmente efficaci, affinché eventuali malfunzionamenti non si traducano in danni e disservizi prolungati per consumatori e imprese”, conclude Melluso.