Autisti morti in incidente, il Prefetto: “Ho il cuore spezzato, andrò dalle famiglie”

“Abbiamo il cuore spezzato per la tragedia che si è verificata durante la notte sull’autostrada A1. Si tratta di due autisti molto giovani, uno dei quali figlio unico di genitori anziani. Il dolore per queste tragedie è sempre grandissimo”. Lo ha detto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, in merito alla morte di Alberto Vella, 34 anni, e Daniel Giudice, 32 anni, di Favara. “Ho già parlato con il titolare della ditta, Patti tour, che è addoloratissimo. E’ una ditta piccola, a conduzione familiare, in cui si conoscono tutti e si frequentano abitualmente – ha aggiunto il prefetto – Spesso, quando si pensa all’imprenditoria privata, si crede che sia improntata soltanto a rapporti economici. Non è vero, gli imprenditori creano, specie in questo caso, dei rapporti intensi, quasi familiari, con i propri dipendenti. La Prefettura rappresenterà in tutti i modi la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. Personalmente, se mi verrà data la possibilità, mi recherò a trovare le famiglie per manifestare loro il nostro intenso e sincero dolore”.