Sono una decina le imprese destinatarie di misure interdittive antimafia prese negli ultimi tre mesi dalla prefetto di Trapani, Daniela Lupo. Tra questi, sono stati emessi due provvedimenti ai sensi dell’art. 94.bis del Codice Antimafia sul conto di due distinte aziende, una con sede a Marsala e l’altra ad Alcamo attive, rispettivamente nel settore della fabbricazione e manutenzione di imballaggi di legno e in quello della vendita all’ingrosso di frutta e verdura.

Gli altri provvedimenti sono stati adottati sul conto di un’impresa individuale attiva nel settore della vendita all’ingrosso e al minuto di bevande, con sede a Trapani, di una ditta attiva nel settore del trasporto di merci su strada con sede a Calatafimi Segesta, di una cooperativa che svolgeva mansioni di guardia ecologica, con sede a Campobello di Mazara, di due aziende agricole con sede a Marsala, di un operatore economico di Mazara del Vallo impegnato nel settore del commercio dei prodotti della pesca, di due aziende agricole aventi sede a Valderice.

Dall’istruttoria è emerso il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Le misure, spiega la prefettura, hanno l’obiettivo “di salvaguardare l’ordine pubblico economico, garantire condizioni di libera e leale concorrenza tra le imprese, garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, assicurare il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione e la dignita’ dei lavoratori e si inseriscono anche nel quadro della collaborazione tra la stessa Prefettura e le Autorità Giudiziarie di Palermo, Trapani, Marsala e Sciacca per il rafforzamento delle strategie di prevenzione antimafia nell’ambito del protocollo operativo sottoscritto con le predette Autorita’ Giudiziarie dalla Prefettura di Trapani il 5 marzo 2025”.