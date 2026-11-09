Future emergenze sanitarie, il commissario Delle Donne invitato al Parlamento europeo

Un riconoscimento di rilievo internazionale che premia l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, il suo territorio oltre che, naturalmente, il percorso professionale e manageriale del commissario straordinario Alessandro Delle Donne. Il manager è stato infatti invitato a partecipare alla riunione interparlamentare della Commissione per la sanità pubblica (SANT) del Parlamento europeo, in programma domani, martedì 10 novembre 2026, dalle 15.00 alle 18.30, nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles.

L’incontro, dal titolo “Lessons Learnt from the COVID-19 Pandemic: Strengthening EU Health Resilience and Preparedness for Future Global Health Crises”, riunirà parlamentari europei e rappresentanti dei Parlamenti nazionali per un confronto sulle strategie e sugli strumenti necessari a tradurre le esperienze maturate durante la pandemia da Covid-19 in una maggiore capacità di prevenzione, risposta e gestione delle future emergenze sanitarie.

Il commissario Delle Donne porterà il suo contributo specialistico come relatore nella prima sessione tematica, dedicata alla costruzione di un’architettura europea per la preparazione alle crisi sanitarie, con particolare riferimento al coordinamento tra Unione europea e Stati membri, ai meccanismi di risposta alle emergenze, agli approvvigionamenti, alle scorte strategiche e alla sicurezza delle forniture.

L’invito rappresenta un riconoscimento al background culturale e professionale del commissario ma, indirettamente, anche per l’ASP di Agrigento, chiamata a portare il proprio contributo in un contesto istituzionale europeo di alto profilo. La partecipazione conferisce inoltre visibilità al territorio provinciale all’interno di un dibattito strategico per il futuro della sanità pubblica, testimonia il valore del confronto tra i diversi livelli dei sistemi sanitari e l’importanza di condividere esperienze e competenze maturate sul campo per costruire modelli organizzativi sempre più solidi, coordinati e capaci di affrontare le emergenze.