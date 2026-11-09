Tenta di truffare Carabiniere in congedo, arrestato 24enne

I Carabinieri della Stazione di Fondachelli Fantina (ME) hanno arrestato in flagranza un 24enne, catanese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “tentata truffa”.

Tutto è iniziato quando la vittima ha ricevuto una telefonata all’utenza fissa della propria abitazione, durante la quale l’interlocutore si è spacciato per un militare dell’Arma, preannunciando che di lì a poco si sarebbe presentato un Carabiniere per visionare i gioielli e le banconote presenti in casa.Ciononostante, il malcapitato ha subito percepito di essere oggetto di un raggiro e ha allertato immediatamente i veri Carabinieri, segnalando cosa stava accadendo.A quel punto, i militari della Stazione di Fondachelli Fantina (ME) si sono appostati nei pressi dell’abitazione della vittima, ove – dopo pochi minuti – è giunto il 24enne, che ha bussato alla porta del malcapitato, si è qualificato come Carabiniere e ha chiesto di visionare i valori disponibili, sostenendo di doverli comparare con il provento di un reato non meglio indicato.È stato proprio in quel momento che i militari sono intervenuti e hanno bloccato in flagranza il giovane catanese prima che potesse impossessarsi della refurtiva, procedendo quindi al suo arresto.

Al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato poi tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G., dott. Giuseppe Verzera, segnala l’incessante attività dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto a queste diffuse azioni delinquenziali.