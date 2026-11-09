Ballarò si ferma per i funerali del boss Emanuele Rubino; i residenti: “Siamo abbandonati a noi stessi”

Il funerale di un boss Emanuele Rubino deceduto nei giorni scorsi per una malattia ha tenuto banco oggi al mercato di piazza del Carmine, a Ballaro’, a Palermo: mercato chiuso, come nei film, per rendere onore al condannato in via definitiva. Alcuni commercianti hanno abbassato le saracinesche in segno di rispetto per il corteo funebre che ha attraversato la via Maqueda accompagnato da motorini, fuochi d’artificio e mortaretti. Turisti sconcertati da queste scene, l’omaggio a un condannato a 12 anni di carcere per il tentato omicidio del gambiano Yusupha Susso, cui il pregiudicato aveva sparato in testa in piena via Maqueda nell’aprile del 2016 dopo una lite. Altri 13 anni, invece, li avrebbe dovuti scontare per le estorsioni ai negozi gestiti dagli stranieri sempre in via Maqueda. Rubino era agli arresti domiciliari perche’ da tempo colpito da una malattia. I residenti protestano: “E’ evidente ormai che siamo abbandonati davanti alla prova di forza di chi crede ancora di comandare qui, mentre nessuno ha controllato ne’ impedito che di svolgesse una cosa indegna”. Alcuni ‘influencer’ su Tik tok alla notizia della morte dell’uomo, avevano deciso di non fare dirette per due giorni “in segno di rispetto alla famiglia”. Poi erano arrivate l’indicazione di tenere chiuso il mercato oggi e la colletta per comprare i fuochi d’artificio. Resta la ferita nel quartiere, una parte del quale, tra mille insidie, da sempre cerca il riscatto.