Buche stradali, Codacons dona 20 sacchi di bitume al Comune di Agrigento

“Siamo pronti a donare 20 sacchi da 25 kg. di bitume a freddo che saranno consegnati presso il palazzo di città alla persona indicata dal sindaco o dal dirigente responsabile finalizzato alla segnalazione ed alla soluzione delle problematiche del territorio comunale”. Cosi in una nota Giuseppe Di Rosa Responsabile Regionale Dipartimento Trasparenza Enti Locali Codacons. “Rimaniamo in attesa di pronto e fattivo riscontro in funzione della tutela della salute e degli interessi dei cittadini consumatori”.