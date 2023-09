Bus migranti parte da Agrigento e si schianta a Roma: 2 autisti morti e 25 feriti 

Tragedia lungo l’autostrada A1 all’altezza di Fiano Romano. Un bus carico di migranti partito da Porto Empedocle si è schiantato, per cause ancora in corso di accertamento, contro un tir. Il bilancio, ancora da aggiornare, è attualmente pesante: due autisti morti e venticinque feriti, alcuni in gravi condizioni. L’autobus con i migranti, partito ieri sera alle 22 da Porto Empedocle, è della Patti Tour di Favara che ha un contratto con la Prefettura di Agrigento e si occupa del trasferimento nei centri di accoglienza. Era diretto in Piemonte. Sul colpo è morto uno dei due autisti a bordo; l’altro, sbalzato dall’abitacolo, non è stato ancora ritrovato. Al momento non sono note le loro generalità