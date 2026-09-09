Carabinieri, ad Agrigento si insedia il colonnello Palmieri: “Sicurezza e legalità al centro della sfida”





Si è insediato questa mattina presso la Caserma Biagio Pistone il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello Federico Palmieri. Una sfida importante, da affrontare con idee chiare e precise e con la consapevolezza delle peculiarità di un territorio che presenta problematiche differenti ma strettamente legate al tema della sicurezza.

“La lotta alla criminalità organizzata è tra le mie prime priorità. Per quanto subdola e non più conclamata in atti di efferatezza e violenza sulla strada, ma forse proprio per quello dobbiamo dare uno sforzo in più perchè oggi non si spara più per strada, ma è il tessuto sociale che viene condizionato alla sua origine”, ha detto il neo colonnello Palmieri. “Poi tra le priorità c’è la capacità di fare squadra con le altre forze di polizia sotto il coordinamento del prefetto da un lato e dall’altro la capacità di stare in maniera efficiente sul territorio in coordinamento con l’autorità giudiziaria che gestisce tutte le attività di polizia giudiziaria, e poi la capacità di costituire una compagine coesa che va tutta in un’unica direzione, e cioè sicurezza e tutela nei confronti della comunità e dei cittadini che popolano questo territorio”.

Il colonnello Palmieri arriva ad Agrigento con un curriculum che porta con sé una significativa esperienza investigativa. Prima del nuovo incarico ha diretto la sezione Antiterrorismo del ROS, partecipando ad attività di contrasto a fenomeni di terrorismo di matrice jihadista. Un bagaglio professionale che potrà rappresentare un valore aggiunto in una realtà nella quale la sicurezza richiede capacità investigative, coordinamento e conoscenza delle dinamiche territoriali.

“In Italia gli apparati dell’antiterrorismo dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza lavorano all’unisono e sono di altissimo livello. Dobbiamo avere la capacità di mantenere l’alto livello proprio perché il mutare delle condizioni geopolitiche nel quadrante africano e mediorientale, a seconda delle ondate, possono influenzare il fenomeno del terrorismo”, ha detto il colonnello Federico Palmieri. “Basta un singolo individuo che magari online accoglie la chiamata e la fa sua, pone in essere l’atto violento e tutto questo avviene in assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni costituite, ha spiegato Palmieri, dobbiamo essere capaci di individuare lo stesso questo soggetto, e lo si fa mantenendo sempre alta la guardia. Abbiamo avuto questa capacità fino ad oggi e dobbiamo continuare ad averla perché la minaccia sussiste e persiste e bisogna continuare ad affrontarla”.

Insieme a lui è stato presentato anche anche il nuovo Comandante della Compagnia di Agrigento. Si tratta del capitano Francesco Lorenzi che subentra al maggiore Annamaria Putortì.