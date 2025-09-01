Carabinieri setacciano le zone del centro città

Un controllo capillare e speciale dell’intera zona del centro storico, dalla stazione centrale, Porta di Ponte, via Atenea e traverse e la zona sottostante che arriva sino a Piazza Ravanusella.

Lo scrive oggi La Sicilia che spiega la ragione del controllo a tappetto: contrasto allo spaccio di droga, immigrazione clandestina, vendita di prodotti con marchi contraffatti.

L’azione dei militari dell’arma è stata efficace: decine le persone controllate, numerosi i venditori ambulanti, quasi esclusivamente extracomunitari, fatti sloggiare da improvvisati espositori di mercanzia, soprattutto marciapiedi.

L’attività dei carabinieri è stata particolarmente apprezzata dagli agrigentini residenti nelle zone controllate che spesso hanno segnalato alle autorità numerose situazioni critiche che necessitavano e necessitano di particolari e attenti controlli ad opera delle forze dell’ordine.