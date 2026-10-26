Due egiziani pestati in piazza Duomo: scattano 15 Daspo Willy

La polizia di Stato ha notificato 15 Daspo Willy, emessi dal questore di Catania nei confronti degli indagati per il pestaggio di due cittadini egiziani, nella notte fra il 19 e 20 giugno 2025, nella piazza Duomo di Acireale. Le indagini, effettuate dalla squadra investigativa del commissariato, hanno permesso di far luce sull’episodio. I 15 sono stati colpiti dalla misura cautelare dell’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria, emessa dal Gip di Catania su richiesta della procura etnea. Adesso, alla misura cautelare, si aggiunge il provvedimento del questore di Catania, che vieta loro di frequentare i luoghi dove la violenza si e’ dispiegata. Ai destinatari, ritenuti socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, viene vietato, ad alcuni per due anni e ad altri per tre anni, a seconda della gravita’, l’accesso a locali pubblici, bar, ristoranti, discoteche e alle aree circostanti nella zona in cui avvenne l’aggressione. L’eventuale violazione comportera’ per il trasgressore la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da 10 mila a 24 mila euro.