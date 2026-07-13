Caso Maddalusa, i consiglieri Mpa: “i bambini non sono mai abusivi”

“La popolazione di Maddalusa, almeno una parte, almeno duemila persone, non ricevono acqua dai primi di maggio. Parlare di tragicità è un eufemismo. In tutto questo l’Amministrazione Sodano, che cerca in tutti i modi di sviare le proprie responsabilità, non ha ancora adottato alcun provvedimento e peggio non ha indicato la linea politica e di intervento che vorrà seguire per soluzioni non più rinviabili”. A parlare è il Gruppo Consiliare MPA Popolari Autonomisti del Comune di Agrigento composto da Ilaria Settembrino, Gerlando Alonge, Angelo Vaccarello e Marco Vullo, che esprime il proprio disappunto sulla gestione del caso Maddalusa da parte dell’Amministrazione Sodano.

“Il Sindaco Sodano non dà notizie su un eventuale censimento dei residenti di Maddalusa tagliati fuori dall’erogazione. Non dà notizie su interlocuzioni con le Autorità Sanitarie del territorio, financo dimenticando, che proprio il Sindaco è la prima Autorità Sanitaria della Città. Non dà notizie su eventuali alert sottoposti al Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Presidente della Protezione Civile. Conosce forse questo Sindaco il principio per il quale il minimo vitale garantito per legge è pari a 50 litri al giorno per abitante? Disposizione, questa, dettata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha stabilito appunto il quantitativo minimo vitale garantito per legge (pari a 50 litri al giorno per abitante)”, dicono i consiglieri comunali Mpa. “Dimentica il Sindaco che nel Nostro Paese il diritto all’acqua è garantito anche ai morosi. In un quadro normativo di tal fatta e con i poteri che la legge conferisce quale Primo Cittadino, oggi gli abitanti di Maddalusa sono senza acqua. Un Sindaco ha precisi doveri e precise responsabilità sancite da leggi, norme e regolamenti. Una cosa però è anche certa, per amministrare necessitano anche il coraggio e la determinazione. Il Sindaco Sodano non troverà tali qualità in alcun codice. Il Sindaco e’ Autorità Sanitaria; il Sindaco può emettere Ordinanze contingibili ed Urgenti (artt. 50 e 54 del TUEL ) anche a fronte di un pericolo potenziale in applicazione del principio di precauzione. Noi siamo per l’acqua ai Nostri concittadini di Maddalusa e confidiamo in una soluzione rapidissima e faremo di tutto affinchè ciò accada”, hanno concluso.