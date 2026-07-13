Furgone esce di strada sulla Ss640, feriti sette migranti 

Incidente autonomo questa mattina lungo la strada statale 640 all’altezza dello svincolo Canicattì Nord. Un furgone, con sette cittadini stranieri che si stavano recando a lavorare nei campi, per cause in fase di accertamento, è uscito fuori strada. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e un elisoccorso che hanno trasferito due persone ferite all’Ospedale di Caltanissetta e gli altri sono stati portati all’ospedale di Canicattì. Le forze dell’ordine si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.