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Furgone esce di strada sulla Ss640, feriti sette migranti 

Due sono stati trasportati in elisoccorso a Caltanissetta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Incidente autonomo questa mattina lungo la strada statale 640 all’altezza dello svincolo Canicattì Nord. Un furgone, con sette cittadini stranieri che si stavano recando a lavorare nei campi, per cause in fase di accertamento, è uscito fuori strada. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e un elisoccorso che hanno trasferito due persone ferite all’Ospedale di Caltanissetta e gli altri sono stati portati all’ospedale di Canicattì. Le forze dell’ordine si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

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