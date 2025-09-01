Agrigento

Club Inner Wheel: indimenticabile serata al Parco di Alice, tra amicizia, musica e condivisione

L’iniziativa, dal titolo "Note, giochi, karaoke e bolle… sotto le ultime stelle di agosto", si inserisce tra le attività promosse dal Club per l’anno sociale, in linea con il tema internazionale: “Step up & lead by example”

Pubblicato 17 secondi fa
Da Redazione

Il Club Inner Wheel di Agrigento ha promosso, con entusiasmo e spirito di servizio, una serata speciale all’insegna del divertimento, della musica e della partecipazione collettiva, nel cuore del Villaggio Mosè, presso il “Parco di Alice”. L’iniziativa, dal titolo “Note, giochi, karaoke e bolle… sotto le ultime stelle di agosto”,si inserisce tra le attività promosse dal Club per l’anno sociale, in linea con il tema internazionale: “Step up & lead by example” – Fai un passo avanti e dai l’Esempio. Un invito concreto all’impegno civico, alla condivisione e al buon esempio, per costruire insieme una società più unita e solidale.

Una vera e propria festa di comunità, resa ancora più speciale dalla partecipazione attiva dei giovani del Rotaract – con il vicepresidente Paolo Grigoli e Luca Sanzo – e dei ragazzi dell’Interact, guidati dal presidente Gianfranco Raccuia, con Giulia Fallea, Felicitas e Allegra La Gaipa, e Sofia Napoli. Il loro entusiasmo e coinvolgimento hanno contribuito a creare un’atmosfera gioiosa, tra giochi, musica, karaoke e spettacoli di bolle che hanno incantato grandi e piccoli. Momento particolarmente toccante della serata è stata la consegna di un omaggio floreale alla mamma della dolce Alice Schembri, alla cui memoria è intitolato il Parco. Un gesto semplice ma intenso, che ha commosso tutti i presenti, ricordando il valore della memoria, dell’amore familiare e dell’amicizia. Ad impreziosire la serata, l’esibizione del musicista Damiano Tarallo, che ha ricevuto calorosi applausi dal pubblico. Il tema della serata – “Amicizia e rispetto per la famiglia” – ha illuminato ogni momento, rendendo il Parco un luogo di vero incontro, arricchito da emozioni autentiche e relazioni sincere.

Il Club Inner Wheel di Agrigento, da sempre attivo nella vita sociale della città, conferma così il proprio impegno nel promuovere valori come l’amicizia, la solidarietà e il servizio al prossimo, pilastri fondanti di una delle più grandi organizzazioni di volontariato femminile al mondo. In Italia, l’Inner Wheel conta 6 distretti e circa 6.000 socie, unite nel segno della disponibilità, della lealtà e del sostegno reciproco.

“Un sentito ringraziamento – ha detto la presidente dell’Inner Wheel di Agrigento, Patrizia Di Giovanni Vitellaro – va al dirigente della Bartolomeo Arreda 2.0 S.R.L., Peppe Bartolomeo, per la generosità, la sensibilità e la disponibilità dimostrate, nonché alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Agrigento, rappresentata dal suo presidente Angelo Vita, per la costante presenza e collaborazione. Infine, grazie a tutte le famiglie che hanno partecipato con entusiasmo, rendendo la serata un momento unico e indimenticabile di gioia e condivisione”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Club Inner Wheel: indimenticabile serata al Parco di Alice, tra amicizia, musica e condivisione
Apertura

Micidiale scontro tra auto: morto pensionato, gravissima una donna
Palermo

Morta in ospedale, i parenti: “avvisati dopo 13 ore dal decesso”
Agrigento

Scuola, in Sicilia primo suono della campanella il 15 settembre
Realmonte

Realmonte, via alla nuova campagna di scavo alla Villa Romana di Durrueli
Agrigento

Sorpreso a vendere alcol a minori: sanzionato titolare di un locale a San leone