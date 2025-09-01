Club Inner Wheel: indimenticabile serata al Parco di Alice, tra amicizia, musica e condivisione

Il Club Inner Wheel di Agrigento ha promosso, con entusiasmo e spirito di servizio, una serata speciale all’insegna del divertimento, della musica e della partecipazione collettiva, nel cuore del Villaggio Mosè, presso il “Parco di Alice”. L’iniziativa, dal titolo “Note, giochi, karaoke e bolle… sotto le ultime stelle di agosto”,si inserisce tra le attività promosse dal Club per l’anno sociale, in linea con il tema internazionale: “Step up & lead by example” – Fai un passo avanti e dai l’Esempio. Un invito concreto all’impegno civico, alla condivisione e al buon esempio, per costruire insieme una società più unita e solidale.

Una vera e propria festa di comunità, resa ancora più speciale dalla partecipazione attiva dei giovani del Rotaract – con il vicepresidente Paolo Grigoli e Luca Sanzo – e dei ragazzi dell’Interact, guidati dal presidente Gianfranco Raccuia, con Giulia Fallea, Felicitas e Allegra La Gaipa, e Sofia Napoli. Il loro entusiasmo e coinvolgimento hanno contribuito a creare un’atmosfera gioiosa, tra giochi, musica, karaoke e spettacoli di bolle che hanno incantato grandi e piccoli. Momento particolarmente toccante della serata è stata la consegna di un omaggio floreale alla mamma della dolce Alice Schembri, alla cui memoria è intitolato il Parco. Un gesto semplice ma intenso, che ha commosso tutti i presenti, ricordando il valore della memoria, dell’amore familiare e dell’amicizia. Ad impreziosire la serata, l’esibizione del musicista Damiano Tarallo, che ha ricevuto calorosi applausi dal pubblico. Il tema della serata – “Amicizia e rispetto per la famiglia” – ha illuminato ogni momento, rendendo il Parco un luogo di vero incontro, arricchito da emozioni autentiche e relazioni sincere.

Il Club Inner Wheel di Agrigento, da sempre attivo nella vita sociale della città, conferma così il proprio impegno nel promuovere valori come l’amicizia, la solidarietà e il servizio al prossimo, pilastri fondanti di una delle più grandi organizzazioni di volontariato femminile al mondo. In Italia, l’Inner Wheel conta 6 distretti e circa 6.000 socie, unite nel segno della disponibilità, della lealtà e del sostegno reciproco.

“Un sentito ringraziamento – ha detto la presidente dell’Inner Wheel di Agrigento, Patrizia Di Giovanni Vitellaro – va al dirigente della Bartolomeo Arreda 2.0 S.R.L., Peppe Bartolomeo, per la generosità, la sensibilità e la disponibilità dimostrate, nonché alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Agrigento, rappresentata dal suo presidente Angelo Vita, per la costante presenza e collaborazione. Infine, grazie a tutte le famiglie che hanno partecipato con entusiasmo, rendendo la serata un momento unico e indimenticabile di gioia e condivisione”.