Concerto di Giusy Ferreri, denunciato il presidente della Pro Loco di Agrigento

Il presidente della Pro Loco di Agrigento – Christian Vassallo – è stato deferito all’autorità giudiziaria per non aver rispettato le prescrizioni imposte per lo svolgimento del concerto di Giusy Ferreri. La manifestazione si è svolta lo scorso 8 luglio in piazza Marconi a margine dei festeggiamenti di San Calogero. Il concerto è partito con quasi un’ora di ritardo in seguito ad alcune criticità emerse.

In particolare le barriere mobili che delimitavano l’area dello spettacolo non erano presidiate da nessun operatore, inoltre la scalinata che collega piazza Marconi con la Via Empedocle, che doveva essere interdetta al pubblico, era gremita di persone che assistevano tranquillamente allo spettacolo. La Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo di Agrigento aveva espresso parere favorevole allo svolgimento della manifestazione a condizione che venissero osservate scrupolosamente le prescrizioni indicate nel verbale redatto in data 08 luglio 2023.

Il Questore Ricifari, visto il parere favorevole della commissione, aveva rilasciato all’organizzatore dell’evento la licenza di Pubblica Sicurezza. In seguito ad alcuni controlli, però, sono emerse le criticità ed è stato accertata la violazione delle prescrizioni imposte.