Confasi Sicilia: nuove sedi ad Agrigento, Canicattì e Licata

Con l’apertura di tre nuovi sedi ad Agrigento, Canicattì e Licata prosegue il radicamento sul territorio regionale del sindacato Confasi. Responsabili dei vari uffici sono per il capoluogo Maria Eliana Anemone, per Canicattì Giuseppina Marchese Ragone a per Licata Fabia Riccobene. “Questi nuovi uffici sono al servizio dei cittadini e degli iscritti– dichiara Davide Lercara presidente regionale della Confasi. “Proseguiremo sino alla fine dell’anno nell’apertura di altri punti Confasi. Il nostro obiettivo è quello di creare sempre più servizi, strumenti, tramite anche il Caf e il Patronato per fornire sempre di più tutele per i cittadini che si rivolgono a noi per un’assistenza completa” conclude Lercara. Soddisfazione per queste tre nuove sedi della Confasi è stata espressa dal commissario provinciale Riccardo Montalbano.