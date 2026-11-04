Viabilità, aggiudicate due gare d’appalto per la manutenzione sulle strade provinciali

Sono previsti a breve nuovi interventi sulla viabilità provinciale. L’Ufficio Gare ha infatti aggiudicato due appalti relativi all’accordo quadro per la manutenzione ordinaria e pronto intervento sulla rete viaria. Il primo appalto riguarda l’intera rete di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ed è stato aggiudicato all’impresa ZACCARIA SRL di Aragona per un importo complessivo di 183.358,00 euro (ribasso del 10,80%). Il secondo riguarda invece il comparto stradale ovest ed è stato aggiudicato alla AUREDIL SL di Agrigento per un importo complessivo di 190.000,00 euro (ribasso del 10,77%). Entrambi le procedure di gara sono state effettuate tramite piattaforma MEPA (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a, del D.Lgs 36/2023).

A breve sarà firmato il contratto d’appalto, mentre tutti gli interventi, progettati dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali e finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio, dovranno essere effettuati entro un anno dalla data di consegna degli stessi.