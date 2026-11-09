Controlli straordinari ad Agrigento: sequestri, denunce e patenti ritirate

Controlli straordinari del territorio ad Agrigento per contrastare i fenomeni criminali e rafforzare la sicurezza pubblica. La Polizia di Stato ha effettuato, nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 novembre, una serie di servizi mirati nel territorio comunale, nell’ambito di un più ampio piano di prevenzione e controllo esteso all’intera provincia.L’operazione è stata coordinata dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.), con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e della Polizia Stradale.L’attività ha avuto come obiettivo principale la prevenzione e la repressione dei reati predatori, dello spaccio e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata riservata anche ai controlli degli esercizi commerciali e alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

Nel corso delle attività sono state controllate 579 persone (alcune delle quali con pregiudizi penali) e 313 veicoli, di cui n. 4 sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Le verifiche su strada, eseguite attraverso 21 distinti posti di controllo, hanno portato alla contestazione di 13 contravvenzioni al Codice della Strada e al ritiro di 3 patenti di guida e 6 carte di circolazione. Ed ancora, 3 soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per reati inerenti violazioni del cds, falso materiale e possesso di stupefacenti.