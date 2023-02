Covid, Zappia: “L’80% dei pazienti ricoverati è ultrasettantenne”

“Il covid in Sicilia è ancora presente. La provincia di Agrigento è la terza in tutta la Regione per incremento di nuovi casi.” A dirlo è il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia.

Il manager, nel consueto appuntamento sulla situazione epidemiologica, prosegue: “Oggi però, rispetto a qualche tempo fa, abbiamo meno contagi giornalieri. I numeri non sono più quelli di una volta ma l’attenzione deve essere sempre alta. Attualmente ci sono 8 persone ricoverate nel reparto di medicina dell’ospedale di Ribera e 4 invece in terapia intensiva. L’80% di questi pazienti hanno un’età compresa tra 70 e 80 anni.

Zappia conclude: “Sul fronte vaccini la situazione è sempre negativa. Nell’ultima settimana sono state somministrate soltanto 238 dosi: nessuna prima, soltanto una seconda dose, 18 terze dosi, 187 quarte dosi e 32 quinte dosi. Raccomando agli anziani e a chi ha patologie di fare il vaccino e mettersi al riparo.”