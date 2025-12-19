Agrigento

Cross Hospital all’Ospedale di Agrigento, adrenalina pure per i piccoli pazienti di pediatria

L'iniziativa dell'associazione Motorlife in collaborazione con il reparto di pediatria diretto dal dottore Gramaglia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione



I piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento hanno vissuto oggi una giornata speciale e indimenticabile grazie a un’esperienza unica: salire in sella a una vera motocicletta, accompagnati dai piloti dell’associazione Motorlife, diretta da Rosario Farruggia.
L’iniziativa, accolta con entusiasmo dal primario del reparto, Giuseppe Gramaglia, ha trasformato il reparto in un luogo di festa, dove il rombo dei mezzi elettrici, in questo caso silenzioso ma emozionante, ha portato un’ondata di allegria, curiosità ed energia positiva. Molti piccoli pazienti, alla loro prima esperienza con il mondo delle due ruote, hanno vissuto attimi di puro stupore, divertimento e libertà, interrompendo la routine del ricovero con un’esperienza capace di farli sorridere, sognare e, soprattutto, sentirsi protagonisti di una giornata diversa.

