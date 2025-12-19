Cultura

Agrigento, Concerto di Natale con i Chat Pitre orchestra

Circa 30 orchestrali diretti dal maestro Alessandro Bruccoleri vi aspettano nella chiesa di Sant'Alfonso giorno 20 dicembre

Ad Agrigento domani 20 dicembre alle ore 20,30 nel suggestivo scenario della Chiesa di Sant’Alfonso si svolgerà il consueto Concerto di Natale, un evento ormai diventato una tradizione per la comunità locale. Ad esibirsi la Chat Pitre, circa 30 orchestrali, rappresentanti di diverse generazioni – dai Boomer ai Millennials fino alla Generazione Zeta, creata dal Maestro Alessandro Bruccoleri.

Durante la serata, avrete modo di immergervi in un repertorio che spazia dai grandi classici natalizi ai successi moderni, con arrangiamenti originali che esalteranno la versatilità e il talento di questa straordinaria orchestra. La performance sarà arricchita dalla voce solista di Claudia Ballarò (soprano), che interpreterà alcuni tra i brani più amati come White Christmas, Last Christmas e Oh Happy Day. Accanto a lei, Antonio Provenzani (baritono), proporrà un’inedito assoluto The most wonderful time of the year. Tra i brani in scaletta, spiccano classici come Feliz Navidad, All I Want for Christmas Is You e i medley swing A Big Band Christmas, che metteranno in luce l’energia e la creatività dell’orchestra. L’intreccio tra musica strumentale e vocale promette di essere uno degli aspetti più emozionanti della serata.

La Chat Pitré non è solo un’orchestra, ma una comunità di persone che, attraverso la musica, riesce a creare un forte senso di appartenenza e condivisione. La sua formazione, che include membri di diverse età e background, è una testimonianza vivente di come la passione per la musica possa abbattere barriere generazionali e culturali.

L’ingresso al concerto è gratuito., e l’evento rappresenta un’occasione perfetta per celebrare le festività natalizie.

