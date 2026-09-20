Danni del maltempo ad Agrigento e Favara, La Vardera: “pronti ad attivare crisi se servirà”

Nelle scorse ore piogge fortissime si sono abbattute nella provincia di Agrigento. “Ho sentito le amministrazioni comunali per esprimere la massima disponibilità e collaborazione istituzionale, mia e dell’intero gruppo parlamentare. Domani ho modificato agenda per recarmi sia ad Agrigento che a Favara, comuni che registrano ingenti danni alle infrastrutture, fortunatamente non ci sono feriti”, dichiara in una nota il deputato e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera. “Ho sentito qualche minuto fa il capo della protezione civile ing. Salvo Cocina che mi assicura di avere attivato il dirigente provinciale che visiterà i luoghi già domani, sono pronti ad attivare dichiarazione di crisi.

Un grazie speciale agli amministratori che in queste ore con grande spirito di servizio hanno seguito la popolazione, ma i comuni non possono da soli affrontare queste emergenze.

Chiederò, sottolinea La Vardera, di inserire delle somme da destinare ai comuni per pulire caditoie e mettere in atto tutte le azioni necessarie per la salvaguardia della popolazione. Non possiamo e non dobbiamo lasciare sole le amministrazioni comunali, avamposti dello Stato.”

Nessuno può e resterà indietro.