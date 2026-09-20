Agrigento

Danni del maltempo ad Agrigento e Favara, La Vardera: “pronti ad attivare crisi se servirà”

Il leader di Controcorrente domani sarà ad Agrigento e Favara per un sopralluogo

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Nelle scorse ore piogge fortissime si sono abbattute nella provincia di Agrigento. “Ho sentito le amministrazioni comunali per esprimere la massima disponibilità e collaborazione istituzionale, mia e dell’intero gruppo parlamentare. Domani ho modificato agenda per recarmi sia ad Agrigento che a Favara, comuni che registrano ingenti danni alle infrastrutture, fortunatamente non ci sono feriti”, dichiara in una nota il deputato e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera. “Ho sentito qualche minuto fa il capo della protezione civile ing. Salvo Cocina che mi assicura di avere attivato il dirigente provinciale che visiterà i luoghi già domani, sono pronti ad attivare dichiarazione di crisi.
Un grazie speciale agli amministratori che in queste ore con grande spirito di servizio hanno seguito la popolazione, ma i comuni non possono da soli affrontare queste emergenze.
Chiederò, sottolinea La Vardera, di inserire delle somme da destinare ai comuni per pulire caditoie e mettere in atto tutte le azioni necessarie per la salvaguardia della popolazione. Non possiamo e non dobbiamo lasciare sole le amministrazioni comunali, avamposti dello Stato.”

Nessuno può e resterà indietro.

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