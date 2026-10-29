L’Amerigo Vespucci a Porto Empedocle, il comandante Nicasio Falica: “forte abbraccio della comunità”

Da due giorni la nave scuola Amerigo Vespucci, storico veliero della Marina Militare italiana, si trova nel porto di Porto Empedocle per uno scalo tecnico, regalando alla città e all’intero territorio agrigentino uno spettacolo di rara bellezza.

Rivedere la “nave più bella del mondo” nel porto empedoclino è stata una grande emozione per cittadini e visitatori, che non hanno perso l’occasione di ammirare da vicino uno dei simboli più prestigiosi della Marina Militare e dell’eccellenza italiana nel mondo.

Sono state tantissime le persone che, nel corso di queste due giornate, hanno avuto l’opportunità di visitare la nave, lasciandosi affascinare dalla sua eleganza, dalla storia e dal fascino senza tempo che la contraddistinguono. Immancabile la foto ricordo, per immortalare un momento speciale e conservare il ricordo di un incontro con un autentico simbolo del nostro Paese.

Nel corso della visita abbiamo incontrato il comandante il Capitano di Vascello Nicasio Falica che si è mostrato entusiasta per la calorosa partecipazione della comunità e per l’affetto dimostrato nei confronti dell’equipaggio e della nave.