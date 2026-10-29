Giudiziaria

Abusi su figlia di 11 anni della compagna, condannato a 9 anni

Gli abusi, secondo il racconto della vittima, sarebbe avvenuti in una villetta nel palermitano nel 2015.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 I giudici del tribunale di Termini Imerese, presidente Mario Conte, hanno condannato a 9 anni un uomo di 46 anni accusato di avere abusato della figlia della ex compagna di 11 anni. Gli abusi, secondo il racconto della vittima, sarebbe avvenuti in una villetta nel palermitano nel 2015. A presentare denuncia nel 2019 sono stati i nonni che hanno raccolto le confidenze della bimba sulla presunta violenza subita. Le indagini sono state condotte dai carabinieri. L’imputato doveva rispondere anche di maltrattamenti in famiglia, ma da questa accusa è stato assolto. “Attendiamo di leggere le motivazioni – dice l’avvocato dell’imputato Davide Aiosa – presenteremo appello”. Le parti civili sono assistite dall’avvocato Lorenzo Sanseverino e Loredana Mancino.

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