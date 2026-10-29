Agrigento, sorpreso ad imbrattare un treno: denunciato writer

Ad Agrigento gli agenti della Polizia Ferroviaria di Agrigento hanno denunciato un quarantunenne italiano per i reati di imbrattamento e falsità materiale commessa da privato.

Gli agenti hanno iniziato ad indagare su diversi episodi di imbrattamento di vetture ferroviarie avvenuti nell’ultimo mese alla stazione di Agrigento centrale. L’analisi dei graffiti è stata estesa anche sui social network che hanno restituito importanti indicazioni indirizzando i sospetti degli investigatori verso un noto writer agrigentino che tramite il web pubblicizza le sue “opere” fatte sui muri cittadini ed in ambito stazione.

I sospetti hanno avuto una conferma quando, nel corso di un servizio di appostamento notturno nella stazione di Agrigento, approntato proprio per contrastare il fenomeno del graffitaggio, gli agenti hanno sorpreso un uomo ad imbrattare un treno, senza riuscire però a bloccarlo in quanto, vistosi scoperto, questi si è dileguato immediatamente inoltrandosi in una galleria ferroviaria. Gli agenti hanno comunque rinvenuto sul posto, e sequestrato, diverso materiale usato per i graffiti, tra cui anche 26 bombolette spray.

L’uomo però è stato riconosciuto come il writer individuato sui social, pertanto lo stesso è stato denunciato in stato di libertà per il reato di imbrattamento di mezzi pubblici ed indagato altresì per il reato di falsità materiale commessa da privato poiché, quando si è presentato presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per le relative notifiche, ha mostrato una carta d’identità elettronica da cui era stato asportato il microchip.