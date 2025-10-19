Due assoluzioni per Giuseppe Arnone

L’ex consigliere comunale di Agrigento, Giuseppe Arnone, è stato assolto dal Tribunale di Agrigento da una imputazione per diffamazione scaturita da una querela dell’avvocato Salvatore Pennica, ritenutosi diffamato dal contenuto di un libro dello stesso Arnone. Altresì Arnone è stato assolto, ancora dal Tribunale di Agrigento, da un’altrettanta imputazione di diffamazione scaturita da una querela del coordinatore di MareAmico, Claudio Lombardo. In tal caso l’assoluzione è derivata dall’assenza in aula del querelante come testimone. Secondo la riforma Cartabia, ciò equivale alla rinuncia alla querela.