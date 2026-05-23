Mafia

Messina Denaro, il procuratore De Lucia: “Prenderemo tutti”

"Non ci fermiamo perche' abbiamo il dovere di ricostruire quello che e' successo in questi 30 anni e di trovare tutti i responsabili"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 “Tante persone hanno protetto la latitanza di Messina Denaro e tanti sono coloro che continuano a proteggere attualmente i mafiosi. Sono 18 i soggetti individuati, processati e condannati per avere favorito la latitanza del boss di Castelvetrano, diversi stanno scontando una condanna definitiva: la giustizia e’ stata in questo caso celere, ma non ci fermiamo perche’ abbiamo il dovere di ricostruire quello che e’ successo in questi 30 anni e di trovare tutti i responsabili”. Lo ha detto il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, all’evento organizzato dalla Fondazione Falcone per i 34 anni della strage di Capaci. 

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