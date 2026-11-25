Agrigento
Pisano si è dimesso dal gruppo di Fratelli d’Italia, chiede di passare al Misto
Lo ha annunciato all'aula di Montecitorio il presidente di turno Sergio Costa aprendo la seduta
Calogero Pisano lascia il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia per passare al Misto. Lo ha annunciato all’aula di Montecitorio il presidente di turno Sergio Costa aprendo la seduta. Sul caso di Pisano dovrà pronunciarsi la Giunta per le autorizzazioni della Camera in seguito alla richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura di Agrigento nell’ambito dell’inchiesta ‘Eventopoli’.
Redazione
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