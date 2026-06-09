Elezioni Agrigento, Sbardella(FdI): “prima non hanno trovato unità e ora lacrime di coccodrillo”

“Tutti quelli di Fratelli d’Italia che parlano adesso avrebbero potuto dare una mano a trovare candidati unitari dappertutto, perché quando si dovevano scegliere i candidati tutti puntavano sul loro, adesso che hanno perso, sono tutti con le lacrime di coccodrillo. Se avessimo lavorato meglio nell’individuare candidati unitari, avremmo sicuramente vinto qualche posto in più. Per esempio, ad Agrigento”. Lo ha detto all’Adnkronos Luca Sbardella, commissario regionale di Fdi in Sicilia, commentando i risultati del ballottaggio. Non nasconde il suo rammarico per il risultato di Agrigento, in particolare, dove ha vinto il candidato del Campo largo Michele Sodano, e dove la maggioranza si è presentata divisa, con due candidati.

”Ad Agrigento- dice Sbardella – se tutti gli alleati avessero abbassato un po’ le pretese e il livello di egoismo, sicuramente avremmo trovato più facilmente un’intesa su un candidato unitario. Ma tutti con un occhio alle future regionali, puntavano a radicare il partito piuttosto che vincere le amministrative. Tutti distratti dalle future regionali”. Ma cosa accadrà adesso in Giunta? C’è chi, come Raffaele Lombardo, chiede l’azzeramento dell’esecutivo. ”Il problema non è la giunta -sottolinea Sbardella – il problema è il senso di coalizione”. ”Il senso di coalizione ha decisamente traballato in queste amministrative – duce – perché se ci fosse stato più senso di coalizione avremmo avuto candidati unitari. Non avendoli avuti è la dimostrazione che il senso di coalizione non è stato così forte. Speriamo che si ritrovi…”. Per Sbardella ”bisogna lavorare per ritrovarlo bisogna, bisogna trovare voglia di andare avanti tutti insieme, voglia di collaborare. Solo così si torna a vincere”.

Nei prossimi giorni si terrà una riunione di maggioranza? ”Penso di sì, dobbiamo organizzarla”. Ma Sbardella è ottimista sulla tenuta della coalizione? ”Sono dell’idea che se ci si lavora, ci si può riuscire. Lavorandoci ci sono i margini. Mi sembra di capire che si sono tutti resi conto che così non può andare avanti. Noi lo dicevamo dall’inizio che bisognava stare tutti insieme”. ”Noi, durante le trattative, prima delle elezioni abbiamo cercato di spiegare a tutti che andando disuniti si andava a perdere, ma erano sordi. Abbiamo trovato tanta gente sorda a questo nostro appello all’unità. Adesso, mi sembra che si siano convinti tutti che bisogna tornare all’unità”, dice Sbardella. E del Governatore Renato Schifani dice: ”Oggi anche lui si è reso conto che avrebbe potuto impegnarsi un po’ di più, che sarebbe stato utile”.