Agrigento

Finisce fuori strada con un camion, illeso il conducente

Un'avaria al motore ha causato il ribaltamento di un mezzo pesante, ma fortunatamente l'autista è rimasto illeso

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Paura in Contrada Burraitotto a ridosso del confine tra Agrigento e Favara per un camion che si è ribaltato autonomamente. Secondo una prima ricostruzione il mezzo avrebbe avuto un’avaria al motore; il conducente ha perso il controllo del camion ed è finito fuori strada ribaltandosi su un lato. Fortunatamente non ha riporto ferite gravi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento, l’ambulanza Alfa 2 per prestare soccorso all’uomo e i Carabinieri che si stanno occupando della dinamica dell’incidente.

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