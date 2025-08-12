Agrigento

Ex Provincia, approvato variazioni di bilancio e del programma triennale opere pubbliche

Rinviato il punto che prevedeva la “presa di posizione del Consiglio provinciale per il riconoscimento dello Stato di Palestina e per il rispetto dei diritti umani nella striscia di Gaza”

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Il Consiglio provinciale di Agrigento ha approvato 7 degli 8 punti inseriti nell’ordine del giorno della seduta convocata dal Presidente Giuseppe Pendolino. 

Il Consiglio riunitosi ieri pomeriggio nell’Aula “Giglia” del Libero consorzio, dopo la relazione letta dal dirigente del Settore Ragioneria Generale ed innovazione tecnologica  Fabrizio Caruana, ha proceduto all’approvazione della variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2025/27, all’approvazione della verifica degli equilibri e assestamento generale di bilancio e stato di attuazione dei programmi e a 5 debiti fuori bilancio. 

Rinviato il punto che prevedeva la “presa di posizione del Consiglio provinciale per il riconoscimento dello Stato di Palestina e per il rispetto dei diritti umani nella striscia di Gaza”. Il punto è stato rinviato per l’assenza del consigliere Milko Cinà che lo aveva proposto. 

Il Consiglio provinciale è stato presieduto dal presidente Giuseppe Pendolino affiancato dal vice segretario generale Achille Contino e dai dirigenti Maria Antonietta Testone, Michelangelo Di Carlo e Fabrizio Caruana. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Lite in spiaggia a colpi di bottiglia, due persone in ospedale
Agrigento

Ex Provincia, approvato variazioni di bilancio e del programma triennale opere pubbliche
Apertura

Alcolici a ragazzini anche di 15 anni, denuncia e maxi multa per commerciante 
Agrigento

Risse e violenza a Raffadali, riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica
Agrigento

Lotta agli incivili, installate telecamere a Monserrato 
Apertura

Dramma a Favara, oggi l’ultimo saluto a Samuele 