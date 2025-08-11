Festival Il Mito, oggi il concerto di Brunori Sas alla Live Arena dello Sport Village

“La stessa filosofia con cui abbiamo registrato e prodotto l’album (quindi un po’ alla vecchia maniera, tutto molto libero, senza clic) voglio tradurla sul palco, per uno show che metta prima di tutto al centro la musica suonata dal vivo, la condivisione tra musicisti e la sinergia tra gli strumenti”. Brunori Sas mostra chiaramente le sue intenzioni a poche ore dal suo concerto alla Live Arena dello Sport Village ad Agrigento, per il secondo evento del Festival Il Mito.

“Siamo io e la mia band storica, persone che ormai sono per me una vera famiglia: insieme ai brani de ‘L’albero delle noci, porteremo le canzoni più amate di questi 15 anni di percorso, cercando ogni volta di creare una connessione autentica, senza troppi orpelli o artifizi. Questo contribuirà a rendere tutto anche più divertente, potremo sentirci più liberi di lasciarci andare anche a livello di improvvisazione. Tutto questo rende ogni concerto un’esperienza unica”, dice Brunori a poche ore dal concerto.

Il piano del traffico ricalca quello già approntato per il precedente concerto di Nino D’Angelo. E dato che tutto aveva funzionato bene, è stato riconfermato con qualche piccola modifica.

A partire dalle 18 la strada che conduce allo Sport Village, nei due ingressi lato Mosella e lato Favara, sarà chiusa al traffico veicolare. Potranno accedere, oltre ai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, solamente i veicoli con a bordo coloro che andranno ad assistere al concerto e che dovranno quindi esibire il biglietto al varco. I cancelli della Live Arena apriranno alle 19:30 e il concerto avrà inizio alle 21:30. A disposizione un ampio parcheggio capace di ospitare auto e moto per la totalità degli spettatori, anche se si dovesse raggiungere il sold out. Dato che per il concerto di Nino D’Angelo i bus navetta non si sono rivelati necessari, questa volta non sono stati predisposti. Lungo la via Marcello Mastroianni, quella in cui si trova lo Sport Village e che collega contrada Mosella con Favara, percorribile solo da chi è in possesso del biglietto per il concerto, vige il divieto di sosta ambo i lati con rimozione.

La biglietteria fisica dello Sport Village rimarrà aperta fino all’ultimo per gli eventuali “ritardatari”.