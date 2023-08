Fiamme lungo la strada statale 640, intervento dei vigili del fuoco 

Momenti di panico nella giornata di ieri lungo la strada statale 640 per un incendio di sterpaglie divampato a ridosso della carreggiata. Le fiamme, alimentate da un leggero venticello, sono arrivate a lambire alcune auto in transito nei pressi della casa natale di Luigi Pirandello, in contrada Caos. Una nube di fumo ha reso impossibile la vista al passaggio delle auto creando non pochi disagi e lunghe code. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che, giunti sul posto, sono riusciti a domare il rogo.