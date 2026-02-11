Agrigento

Fibra ottica, vandalizzato mezzo alla ditta nel cantiere a San leone

Open Fiber condanna con fermezza il grave episodio: "disagio alla ditta e ai lavori"

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

A San Leone zona balneare di Agrigento, i mezzi di una ditta impegnata nella posa della fibra ottica sono stati vandalizzati nella notte tra martedì e mercoledì. L’impresa esecutrice, la 3G Energy di Favara, ha immediatamente denunciato l’accaduto alla Polizia di Stato. “I responsabili di tale gesto non hanno semplicemente creato un disagio a un’azienda siciliana ma hanno soprattutto danneggiato una infrastruttura pubblica strategica, finanziata in buona parte con fondi del PNRR. Un’opera pensata per migliorare la qualità della vita dell’intera comunità agrigentina, materialmente realizzata da una impresa agrigentina. Alla 3G Energy va la solidarietà e la fattiva vicinanza di Open Fiber in tutte le sue componenti”, si legge in una nota di Open Fiber che condanna con fermezza il grave episodio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

San Giovanni Gemini

San Giovanni Gemini, cede manto stradale: chiusa al traffico la via Stretto
di Irene Milisenda

Turni che saltano e continue rotture alla condotta idrica, cittadini e attività esasperati
Racalmuto

Il Comune di Racalmuto e l’Arma dei Carabinieri ricordano Giuseppe Esposto
Agrigento

Il primario di Pediatria Giuseppe Gramaglia entra nel consiglio direttivo Anabo 
Agrigento

Maltempo, scatta l’allerta vento: a Licata cimiteri e ville comunali chiuse
Agrigento

Fibra ottica, vandalizzato mezzo alla ditta nel cantiere a San leone
banner italpress istituzionale banner italpress tv