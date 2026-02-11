Fibra ottica, vandalizzato mezzo alla ditta nel cantiere a San leone

A San Leone zona balneare di Agrigento, i mezzi di una ditta impegnata nella posa della fibra ottica sono stati vandalizzati nella notte tra martedì e mercoledì. L’impresa esecutrice, la 3G Energy di Favara, ha immediatamente denunciato l’accaduto alla Polizia di Stato. “I responsabili di tale gesto non hanno semplicemente creato un disagio a un’azienda siciliana ma hanno soprattutto danneggiato una infrastruttura pubblica strategica, finanziata in buona parte con fondi del PNRR. Un’opera pensata per migliorare la qualità della vita dell’intera comunità agrigentina, materialmente realizzata da una impresa agrigentina. Alla 3G Energy va la solidarietà e la fattiva vicinanza di Open Fiber in tutte le sue componenti”, si legge in una nota di Open Fiber che condanna con fermezza il grave episodio.