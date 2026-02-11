Apertura

Favara, ladri in azione negli uffici comunali: al via le indagini

Ignoti si sono introdotti nei locali comunali di San Francesco

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Furto nella notte al Comune di Favara. Ignoti si sono introdotti nei locali comunali di San Francesco con l’obiettivo di scassinare i distributori automatici e impossessarsi del denaro contenuto all’interno. I malviventi hanno forzato due portefinestre, riuscendo così ad accedere agli uffici. Una volta dentro, hanno rovistato anche nei cassetti, presumibilmente alla ricerca di contanti e spiccioli. Sul caso indagano i Carabinieri della locale tenenza, che hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili.

