Favara, ladri in azione negli uffici comunali: al via le indagini
Ignoti si sono introdotti nei locali comunali di San Francesco
Furto nella notte al Comune di Favara. Ignoti si sono introdotti nei locali comunali di San Francesco con l’obiettivo di scassinare i distributori automatici e impossessarsi del denaro contenuto all’interno. I malviventi hanno forzato due portefinestre, riuscendo così ad accedere agli uffici. Una volta dentro, hanno rovistato anche nei cassetti, presumibilmente alla ricerca di contanti e spiccioli. Sul caso indagano i Carabinieri della locale tenenza, che hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili.
Redazione
