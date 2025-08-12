Finisce con la moto contro una pizzeria e travolge ragazza, 20enne in codice rosso 

È di due giovani feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. Secondo quanto ricostruito, un ventunenne di Canicattì avrebbe perso il controllo della sua motocicletta finendo la corsa contro l’esterno di una pizzeria.

Nell’impatto ha travolto una ragazza – una ventenne di Agrigento – rimasta ferita. La giovane è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio. Anche il motociclista ha riportato traumi sparsi. Danni agli arredi e gli spazi esterni dell’esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e gli operatori sanitari del 118.