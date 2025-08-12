Agrigento

Finisce con la moto contro una pizzeria e travolge ragazza, 20enne in codice rosso 

Una ventenne di Agrigento è stata trasferita in codice rosso in ospedale, ferito anche il conducente della moto

Pubblicato 24 secondi fa
Da Redazione

È di due giovani feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. Secondo quanto ricostruito, un ventunenne di Canicattì avrebbe perso il controllo della sua motocicletta finendo la corsa contro l’esterno di una pizzeria.

Nell’impatto ha travolto una ragazza – una ventenne di Agrigento – rimasta ferita. La giovane è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio. Anche il motociclista ha riportato traumi sparsi. Danni agli arredi e gli spazi esterni dell’esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti e gli operatori sanitari del 118.

