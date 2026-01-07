Agrigento

Pagare (forse) e sorridere: nel 2025 inviati avvisi per oltre 34 milioni di euro

Il Comune fa il punto delle imposte che punta a recuperare: oltre 18 milioni riguardano la Tari per l'anno 2025 più 4 milioni di tassa non pagata per gli anni precedenti

Pubblicato 3 ore fa
Da Gioacchino Schicchi

Migliaia e migliaia di avvisi per milioni di euro per imposte che, forse, il 60/70% per cento pagherà. I numeri sono tutti nero su bianco, ma sono appunto di “cartone” fintanto che non si tradurranno in incassi.

Nei giorni scorsi il Comune di Agrigento ha tracciato la situazione delle imposte inviate nelle case dei propri cittadini nel corso del 2025 per tasse che fanno riferimento all’anno scorso o per imposte non pagate – o versate parzialmente – precedentemente. Una valanga di soldi (potenziali), cioè oltre 34 milioni di euro di gettito (potenziale) da recuperare dai cittadini ai quali non rimarrà altro che pagare o attendere le procedure esecutive.

Andando al dettaglio, il Comure mira ad incassare oltre 14 milioni e 200 euro da avvisi Imu: quasi 2 milioni solo per le aree edificabili per gli anni dal 2021 al 2023, oltre che sui fabbricati dal 2021 al 2024 (si tratta solo delle seconde case) per un totale di oltre 14.400 avvisi inviati.

A questi si aggiungono, per canone unico patrimoniale su occupazione di suolo pubblico, pubblicità e affissioni oltre 1 milione e 300mila euro e oltre 18 milioni di euro di Tari per l’anno 2025. Se questa la somma richiesta per l’anno appena trascorso ci sono poi quasi 4 milioni e trecentomila euro per l’attività di riscossione dell’evasione.

La fetta più grande riguarda l’omessa denuncia per gli anni dal 2020 al 2022, per un valore di quasi 2 milioni di euro e un totale di quasi 2700 avvisi inviati.

