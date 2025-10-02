Bivio Tumarrano, convenzione Anas-Provincia per la messa in sicurezza

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino e il legale rappresentante dell’ANAS hanno stipulato una convenzione che consentirà una accelerazione della procedura per l’esecuzione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza del bivio Tumarrano sulla SS 189. Grazie a questa convenzione l’ANAS potrà intervenire sui tratti di strade provinciali (per l’esattezza la SP n. 26 e la SP NC n. 25) interessate dalla realizzazione dell’opera, che da un lato consentirà a mezzi in circolazione sulla SS 189 di proseguire la marcia nelle due direzioni senza attraversare l’attuale pericoloso svincolo a raso, e al tempo stesso consentirà agli automobilisti diretti sulle strade provinciali di immettersi senza rischi nelle direzioni di Cammarata e del Tumarrano stesso. Un’opera attesa da anni per l’eliminazione di uno svincolo ad alto rischio, più volte teatro di incidenti stradali anche molto gravi.

“La sicurezza sulle strade è la nostra priorità” afferma il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino “e abbiamo ritenuto di intervenire con questa convenzione per favorire l’accelerazione di lavori indispensabili. Al tempo stesso ho sollecitato una veloce conclusione dei lavori di sistemazione del ponte sulla SS 189 a ridosso dello svincolo di Milena, sul quale ormai da anni è attivo un semaforo che causa notevoli disagi a quanti per lavoro o studio percorrono questa strada, auspicando che l’eccellente rapporto di collaborazione con l’ANAS favorisca questo processo”.