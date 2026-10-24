Cacciavite nella manica della felpa e coltello in tasca: denunciato 37enne

Le attività di controllo del territorio svolte quotidianamente dai Carabinieri di Linguaglossa costituiscono uno strumento fondamentale per prevenire i comportamenti illeciti e garantire maggiore sicurezza nei centri urbani.

In tale contesto, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, un 37enne del posto ritenuto responsabile di “porto di armi od oggetti atti ad offendere”.

L’accertamento è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando un equipaggio, nel percorrere la via Regina Margherita, ha visto un uomo a piedi che, alla vista dell’auto di servizio, ha improvvisamente accelerato l’andatura. Tale atteggiamento ha insospettito i militari dell’Arma che hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito e ad una perquisizione personale.

I Carabinieri lo hanno identificato per un 37enne, residente a Tortorici (ME) e già gravato da pregresse vicende giudiziarie, che è stato trovato con un cacciavite a punta italiana della lunghezza di 28 cm, nascosto in una manica della felpa che indossava.

Nel corso della verifica, i Carabinieri hanno scoperto poi che, all’interno di una tasca dei pantaloni, aveva anche un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm di cui 6,5 di lama.

Considerato che il porto di tali oggetti, trovati nell’immediata disponibilità del 37enne, non è apparso giustificato, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria oggetto ed il sequestro di quanto recuperato.L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività volte a tutelare l’ordine e la sicurezza nei luoghi pubblici, impedendo la circolazione ingiustificata di strumenti che possono essere impiegati per arrecare danno alle persone, individuando situazioni potenzialmente pericolose scongiurando il rischio che possano degenerare in episodi più gravi.