Sport
AIA Agrigento, intesa con il Panathlon nel segno del fair play
Sottoscritta anche la Carta dei diritti delle donne nello sport
La Sezione AIA di Agrigento ha organizzato una riunione tecnica dedicata alla formazione arbitrale e alla collaborazione con le istituzioni sportive. Nel corso dell’incontro, il presidente Gero Drago e Antonella Attanasio, presidente del CONI provinciale e del Panathlon Agrigento, hanno siglato una convenzione per promuovere i valori etici dello sport e il reclutamento di nuovi arbitri. Sottoscritta anche la Carta dei diritti delle donne nello sport. La serata è proseguita con un approfondimento tecnico su episodi di Serie C, confermando l’impegno della Sezione nella formazione, nella crescita associativa e nella diffusione del fair play.
Redazione
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