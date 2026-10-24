Sport

AIA Agrigento, intesa con il Panathlon nel segno del fair play

Sottoscritta anche la Carta dei diritti delle donne nello sport

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Sezione AIA di Agrigento ha organizzato una riunione tecnica dedicata alla formazione arbitrale e alla collaborazione con le istituzioni sportive. Nel corso dell’incontro, il presidente Gero Drago e Antonella Attanasio, presidente del CONI provinciale e del Panathlon Agrigento, hanno siglato una convenzione per promuovere i valori etici dello sport e il reclutamento di nuovi arbitri. Sottoscritta anche la Carta dei diritti delle donne nello sport. La serata è proseguita con un approfondimento tecnico su episodi di Serie C, confermando l’impegno della Sezione nella formazione, nella crescita associativa e nella diffusione del fair play.

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