Giro di Sicilia, regolamentazione servizi di trasporto urbano ed extraurbano

In occasione del Giro ciclistico di Sicilia 2023 nel territorio di Agrigento – 10 e 11 aprile 2023 cambia il regolamento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano:

1) Che il capolinea delle Linee urbane ed Extra Urbane (Piazzale Rosselli e P.zza Vittorio Emanuele) dalle ore 8:00 del 10 aprile alle ore 23:00 dell’11 aprile, venga spostato in Viale Sicilia (Fontanelle).

2) Che la TUA vari il percorso della linea 4 (AGRIGENTO – FONTANELLE – S. MICHELE – OSPEDALE) dalle ore 8:00 del 10 aprile alle ore 23:00 dell’11 aprile, come segue:

– in partenza da Fontanelle, dal capolinea solito percorso fino al viadotto all’incrocio con via Imera, svolta a dx per imboccare via Imera, Quadrivio Spinasanta, Via Mattarella e fermata capolinea Stazione Bassa;

– in Partenza capolinea dalla Stazione Bassa, via Mattarella, Via Imera, rotatoria svolta a sx continua, via Imera, svolta a sx per imboccare il viadotto all’incrocio con via Imera, quindi solito percorso per Fontanelle fino al capolinea.

3) Che la TUA srl sospenda il servizio di trasporto urbano nella giornata dell’11 aprile, dalle ore 12:00 fino al cessato bisogno, con esclusione della linea 4 di cui sopra, della linea 5 AGRIGENTO – CALCARELLI e della linea extraurbana AGRIGENTO – MONTAPERTO – GIARDINA GALLOTTI.