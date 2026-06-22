Traffico illecito di rifiuti nella discarica Timpazzo, 5 arresti 

Traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale e gestione di rifiuti non autorizzata: cinque componenti dei vertici della societa’ Impianti Srr che gestisce la discarica di Timpazzo a Gela, da oggi in amministrazione giudiziaria, sono finiti agli arresti domiciliari a conclusione dell’indagine “Pi-Greco”, condotta dai carabinieri del Noe di Caltanissetta in Gela e del Reparto territoriale di Gela.

Il gip del tribunale di Caltanissetta Graziella Luparello, al termine dell’indagine coordinata dalla Dda, ha emesso gli custodia cautelare. Tra loro c’e’ l’amministratrice della Impianti Giovanna Picone, gia’ consulente del presidente della Regione Siciliana, che si e’ dimessa dagli incarichi gratuiti regionali subito dopo l’avviso a comparire davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia a cui si e’ sottoposta. Domiciliari anche per i tecnici di riferimento, l’architetto Giuseppe Bellavia e l’ingegnere Salvatore Parlatore, e per i responsabili d’area del sito di conferimento, Angelo Collodoro e Salvatore Falduzza. Nell’inchiesta sono coinvolti, inoltre, oltre quaranta indagati a piede libero. L’indagine e’ stata condotta tra l’agosto del 2023 e aprile dello scorso anno. I militari dell’Arma attraverso attivita’ tecniche di intercettazione e videoriprese hanno monitorato i flussi di conferimento e trattamento dei rifiuti presso la “Piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti non pericolosi” nella discarica pubblica.