Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, denunciato un caso di avvelenamento cane: al via le indagini dei Carabinieri

La zona è stata bonificata e l'Asp ha inviato dei campioni all'Istituto Zooprofilattico di Palermo

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Un caso di avvelenamento di cani è stato segnalato in centro abitato a Palma di Montechiaro. Una denuncia è stata formalizzata ai Carabinieri della locale stazione che hanno raccolto la testimonianza di una signora che ha perso il suo cane.

Delle esche avvelenate sono state trovate, dall’Ufficio Ambiente del comune di Palma di Montechiaro, nei pressi di una colonia felina; l’Asp di Agrigento ha provveduto ad inviare un campione all’Istituto zooprofilattico di Palermo dove verranno eseguite le analisi. La zona è stata bonificata. Le indagini proseguono da parte delle forze dell’ordine che stanno prendendo visione delle immagini di videosorveglianza della strada in questione, via Dino Grandi, per cercare di chiarire la dinamica di quanto accaduto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

“Appalti ad amici e parenti a Lampedusa”: rinviati a giudizio ex sindaco, imprenditori e dirigenti 
Ultime Notizie

Rapina donna in pieno centro storico, arrestato 18enne
Cultura

Agrigento, al via l’edizione delle “Vetrine fiorite mandorlo in fiore”
Ultime Notizie

Il Galp “Il Sole e l’Azzurro” consegna il terzo assegno di beneficenza all’associazione Co.Tu.Le.Vi
di Giuseppe Castaldo

Ordina 11 chili di hashish ma al posto del corriere arrivano i finanzieri, arrestato 28enne
Casteltermini

Al via i lavori di manutenzione straordinaria della Strada Provinciale Casteltermini-San Biagio Platani
banner italpress istituzionale banner italpress tv