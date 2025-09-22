Gli atleti della Pro Sport Ravanusa ricevuti dal Presidente Pendolino: “Agrigento ha campioni importanti”

Il Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino ha ricevuto, questa mattina, al Palazzo della ex Provincia, gli atleti della Pro Sport Ravanusa, vincitori del titolo nazionale di calcio balilla paralimpico.

“Un risultato straordinario per Ravanusa e per lo Sport della provincia di Agrigento ha sottolineato il Presidente Pendolino che ha premiato questa bellissima realtà sportiva come occasione di inclusione e crescita”.

“ Agrigento ha campioni importanti ha affermato il Presidente”.

Presenti all’incontro, tra gli altri, la Consigliera delegata ai servizi Sociali Anna Triglia, il Consigliere ed ex Sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo e la Dirigente del settore solidarietà sociale Maria Antonietta Testone.

Sono numerosi i ragazzi che frequentano i centri di avviamento paralimpico gestiti dall’associazione presieduta da Giancarlo La Greca, instancabile Presidente.

“La mia speranza, ha dichiarato La Greca che, in futuro, tutti gli impianti sportivi di Ravanusa possano diventare accessibili e inclusivi, perché lo sport deve essere un diritto e una normalità per tutti”.

La stagione agonistica della Pro Sport Ravanusa terminerà a ottobre quando l’associazione sarà protagonista anche fuori dal campo: alla società ravanusana, infatti, la FISPES ( Federazione Italiani giochi paralimplici e sperimentali) ha affidato l’organizzazione dei Campionati Italiani Paralimpici di Mezza Maratona, in programma a Palermo il prossimo 19 ottobre.