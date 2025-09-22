Agrigento

Gli atleti della Pro Sport Ravanusa ricevuti dal Presidente Pendolino: “Agrigento ha campioni importanti”

Gli atleti dopo il titolo nazionale conquistato, sono stati ricevuti, questa mattina, dal Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Il Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino ha ricevuto, questa mattina, al Palazzo della ex Provincia, gli atleti della Pro Sport Ravanusa, vincitori del titolo nazionale di calcio balilla paralimpico.
“Un risultato straordinario per Ravanusa e per lo Sport della provincia di Agrigento ha sottolineato il Presidente Pendolino che ha premiato questa bellissima realtà sportiva come occasione di inclusione e crescita”.
“ Agrigento ha campioni importanti ha affermato il Presidente”.
Presenti all’incontro, tra gli altri, la Consigliera delegata ai servizi Sociali Anna Triglia, il Consigliere ed ex Sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo e la Dirigente del settore solidarietà sociale Maria Antonietta Testone.
Sono numerosi i ragazzi che frequentano i centri di avviamento paralimpico gestiti dall’associazione presieduta da Giancarlo La Greca, instancabile Presidente.
“La mia speranza, ha dichiarato La Greca che, in futuro, tutti gli impianti sportivi di Ravanusa possano diventare accessibili e inclusivi, perché lo sport deve essere un diritto e una normalità per tutti”.
La stagione agonistica della Pro Sport Ravanusa terminerà a ottobre quando l’associazione sarà protagonista anche fuori dal campo: alla società ravanusana, infatti, la FISPES ( Federazione Italiani giochi paralimplici e sperimentali) ha affidato l’organizzazione dei Campionati Italiani Paralimpici di Mezza Maratona, in programma a Palermo il prossimo 19 ottobre.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Controlli in cantieri edili e macellerie dell’agrigentino, scattano sanzioni e sospensioni attività
Sicilia by Italpress

All’ospedale Villa Sofia eseguito delicato intervento di prelievo multiorgano
Caltanissetta

Il Ponte ad arco San Giuliano si tinge di tricolore in memoria dei giudici Livatino e Saetta
Agrigento

Strade provinciali, a breve al via i lavori in contrada Fauma
Lampedusa

Lampedusano aggredito in piazza, identificati e denunciati i responsabili
Agrigento

La morte di Marco Chiaramonti; Procura sequestra salma, Gip convalida sequestro casco e moto