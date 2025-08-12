Agrigento

Ha sventato un tentativo di rapina, Miccichè incontra il sottoufficiale della Marina Navarra

Il Sindaco Miccichè si è congratulato con Navarra  per il coraggio ed il senso civico  nonchè    per l'impegno sociale dallo stesso profuso

 Il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha   ricevuto   nel  Palazzo Comunale il Sottufficiale della Marina Militare   Gerlando Navarra, 48 anni  originario della  città dei Templi  che da anni presta servizio nella base navale di La Spezia, il quale il 12 luglio scorso ha sventato un tentativo di rapina ai danni di una commerciante spezina.
La donna  si era barricata all’interno del proprio esercizio  per  tenere fuori un uomo armato di coltello   che  tentava di introdurvisi  chiedendo insistentemente la consegna di denaro. Navarra era  intervenuto a mani nude: in un primo momento aveva  tentato di dissuadere l’aggressore, quindi è entrato nell’esercizio commerciale,  ha  affrontato l’aggressore, nonostante l’uomo continuasse ad impugnare un coltello e,  facendosi scudo con la propria bicicletta,  lo ha allontanato mettendo al sicuro  la donna.Poco dopo sono  intervenuti i Carabinieri – allertati dal Navarra – che hanno individuato e fermato l’aggressore.

Il Sindaco Miccichè si è congratulato con Navarra  per il coraggio ed il senso civico  nonchè    per l’impegno sociale dallo stesso profuso: il sottoufficiale è anche promotore  del movimento  “Amici di Carlo Calcagni” che assiste i militari di tutte le Forze Armate rimasti vittime del dovere o invalidi  per servizio.

Nei giorni scorsi anche il Presidente della Sezione agrigentina dell’Unione Nazionale Invalidi e Mutilati per Servizio  di Agrigento, Arturo Tortorici, ha consegnato un riconoscimento al Navarra  “Per aver contribuito con dedizione ed intelligenza alla soluzione di importanti problemi della categoria degli invalidi per servizio dei militari e per la crescita dell’Unione”.

