Ha sventato un tentativo di rapina, Miccichè incontra il sottoufficiale della Marina Navarra

Il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha ricevuto nel Palazzo Comunale il Sottufficiale della Marina Militare Gerlando Navarra, 48 anni originario della città dei Templi che da anni presta servizio nella base navale di La Spezia, il quale il 12 luglio scorso ha sventato un tentativo di rapina ai danni di una commerciante spezina.

La donna si era barricata all’interno del proprio esercizio per tenere fuori un uomo armato di coltello che tentava di introdurvisi chiedendo insistentemente la consegna di denaro. Navarra era intervenuto a mani nude: in un primo momento aveva tentato di dissuadere l’aggressore, quindi è entrato nell’esercizio commerciale, ha affrontato l’aggressore, nonostante l’uomo continuasse ad impugnare un coltello e, facendosi scudo con la propria bicicletta, lo ha allontanato mettendo al sicuro la donna.Poco dopo sono intervenuti i Carabinieri – allertati dal Navarra – che hanno individuato e fermato l’aggressore.

Il Sindaco Miccichè si è congratulato con Navarra per il coraggio ed il senso civico nonchè per l’impegno sociale dallo stesso profuso: il sottoufficiale è anche promotore del movimento “Amici di Carlo Calcagni” che assiste i militari di tutte le Forze Armate rimasti vittime del dovere o invalidi per servizio.

Nei giorni scorsi anche il Presidente della Sezione agrigentina dell’Unione Nazionale Invalidi e Mutilati per Servizio di Agrigento, Arturo Tortorici, ha consegnato un riconoscimento al Navarra “Per aver contribuito con dedizione ed intelligenza alla soluzione di importanti problemi della categoria degli invalidi per servizio dei militari e per la crescita dell’Unione”.