Ha utilizzato una carta di credito rubata per fare acquisti, indagato 54enne

Il pubblico ministero, Elenia Manno, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a F.S., 54 anni, di Agrigento. Deve rispondere di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. E’ accusato di avere effettuato dei pagamenti in alcune attività lavorative del centro della città dei templi con la carta bancoposta rubata al mercato ad un’anziana. Tutto quanto è scaturito dalla denuncia presentata da una pensionata ottantacinquenne.

La donna, nel febbraio dell’anno scorso, venne derubata della borsa in piazza Ugo La Malfa, durante il mercato settimanale del venerdì. All’interno dell’accessorio c’erano una carta bancoposta rilasciata da Poste Italiane e circa 100 euro. L’indagato, nelle ore successive al furto, avrebbe indebitamente utilizzato la carta della pensionata, effettuando pagamenti in una tabaccheria e un negozio di generi alimentari.

Complessivamente cinque operazioni dai 5 ai 31 euro prima che la titolare si attivasse per bloccare la carta. Il 54enne venne identificato dai poliziotti delle Volanti. Con l’avviso di conclusione delle indagini il legale difensore, l’avvocato Monica Malogioglio, ha 20 giorni di tempo per visionare tutti gli atti e articolare una prima strategia processuale per evitare la richiesta di rinvio a giudizio ovvero chiedere un interrogatorio del proprio assistito, sollecitare un atto di indagine o produrre memorie.