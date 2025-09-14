Hanno venduto alcolici a minorenni, multati tre locali della movida 

Una sanzione di mille euro ciascuno per aver venduto alcolici a minorenni. Non è scattata la denuncia poiché i ragazzino sorpresi con le bevande in mano hanno più di sedici anni. È quanto riscontrato dalle forze dell’ordine in dei controlli mirati sui locali della movida. Il primo accertamento è avvenuto nei confronti di un noto bar a San Leone, quartiere balneare di Agrigento.

I carabinieri hanno sorpreso il gestore dell’attività commerciale vendere alcolici a minorenni. Nei suoi confronti è scattata la multa di mille euro. Altri due commercianti sono stati sanzionati a Palma di Montechiaro, questa volta dagli agenti di polizia del locale commissariato. Anche per loro la sanzione è stata di mille euro.