Hashish, ecstasy e soldi in contanti: 26enne ai domiciliari 

Nascondeva in casa oltre cinquanta grammi di hashish già suddiviso in dosi pronte per essere spacciate, quasi due grammi di ecstasy, materiale utile al confezionamento della droga e 290 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I poliziotti delle Volanti di Agrigento hanno arrestato Akrem Ben Abdallah, 26 anni, tunisino, domiciliato da tempo nella Città dei templi. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione del centro storico. L’accertamento ha dato esito positivo con il ritrovamento dello stupefacente. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.